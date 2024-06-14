Трамп отметил, что водил «очень хорошие отношения» с Путиным
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не очень уживается с людьми, которых считает слабыми, в то время как с сильными налаживает хорошие отношения. Он также умел находить общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным благодаря своему характеру, сообщает NEWS.ru.
Трамп отметил, что водил «очень хорошие отношения» с Путиным, хотя, по его словам, порой и вел себя «довольно жестко» в диалогах с российским коллегой. Вместе с этим, как признался экс-хозяин Белого дома, он уважительно относился и к главе Китая Си Цзиньпину.
«Со слабыми я не очень уживаюсь», — признался Дональд Трамп.
Ранее Трамп также заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерного оружия. По словам экс-лидера США, ядерные вооружения являются слишком мощными.