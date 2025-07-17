Гроза и жара ожидаются в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется жаркая погода, может прогреметь гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Температура поднимется до плюс 26 — плюс 28 градусов.
Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 18 июля — от плюс 26 до плюс 28 градусов.