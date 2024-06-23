Трамп пообещал закончить украинский конфликт еще до своей инаугурации при победе

Кандидат в американский президенты Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы на выборах он сможет урегулировать украинский конфликт еще до официального вступления в должность, пишет ТАСС .

Выборы в США намечены на 5 ноября. Церемония инаугурации нового главы государства должна состояться 20 января 2025 года.

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы <...>, я урегулирую ужасный (конфликт — ред.) между Россией и Украиной», — пообещал Трамп.

Также он заявил, что в случае победы сможет предотвратить третью мировую войну. На митинге своих сторонников в Филадельфии Трамп отметил, что втянуть в нее страну может нынешний президент Джо Байден.