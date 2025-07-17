Россияне стали осторожнее при выборе соседей

Согласно проведенному исследованию, для 51% россиян именно повседневный уклад жильцов дома может сыграть ключевую роль в решении о сделке. Почти треть опрошенных призналась, что информация о соседях помогла бы им снять опасения при выборе жилья. Еще 28% хотели бы заранее вступить в чат дома или сообщество, чтобы понять, какая атмосфера царит в подъезде и как устроен бытовой распорядок.

Наибольшее раздражение, как показал опрос, вызывает постоянный ремонт — 41% участников заявили, что шум от строительных работ стал бы причиной для отказа от покупки. На втором месте — квартиры посуточной аренды: 31% не готовы жить рядом с регулярной сменой постояльцев. Замыкают тройку семейные пары с маленькими детьми — 22% боятся нарушенного сна и шумных утренников за стеной.

Кроме того, 62% респондентов указали, что отказались бы от сделки из-за грязных или захламленных подъездов, следов насекомых, плесени и неприятных запахов. Причину таких условий большинство (64%) видят в халатности прежних собственников, а также в недостаточном контроле со стороны управляющих компаний (46%).

«Соседское сообщество — фактор, о котором многие забывают при покупке квартиры, но именно он определяет повседневный комфорт. Никто не хочет просыпаться из-за потопа от квартиры сверху или засыпать под аккомпанемент ночной вечеринки. Девелопер не может изменить привычки жильцов, но наша задача — создать такие условия, при которых интересы всех будут учтены», — прокомментировал итоги исследования коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

По его словам, особое внимание уделяется системам безопасности, шумоизоляции, благоустройству и планировкам, минимизирующим конфликты.

Что касается предпочтений, то почти половина опрошенных (42%) заявили, что комфортнее чувствовали бы себя рядом с семьями, воспитывающими детей школьного возраста. Около трети выбрали бы соседство с удаленными сотрудниками, считая их более спокойными и включенными в жизнь дома. Оставшиеся респонденты подчеркнули, что для них фактор соседства не имеет значения.