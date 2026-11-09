Подросток распылил перцовку в пассажира столичной подземки из-за замечания
В Москве задержали девятиклассника, который распылил перцовый баллончик в метро после замечания пассажира, сообщает ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел в перегоне между станциями «Стахановская» и «Нижегородская». Один из пассажиров сделал 15-летнему юноше замечание. Тот в ответ достал перцовый баллончик и распылили его в сторону мужчины.
Нарушителя задержали на «Нижегородской» и доставили в отдел. Собранные материалы были переданы следствию.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители напомнили о недопустимости противоправного поведения в общественных местах. За нарушения предусмотрена ответственность.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.