Подросток распылил перцовку в пассажира столичной подземки из-за замечания

сегодня в 13:13

В Москве задержали девятиклассника, который распылил перцовый баллончик в метро после замечания пассажира, сообщает ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в перегоне между станциями «Стахановская» и «Нижегородская». Один из пассажиров сделал 15-летнему юноше замечание. Тот в ответ достал перцовый баллончик и распылили его в сторону мужчины.

Нарушителя задержали на «Нижегородской» и доставили в отдел. Собранные материалы были переданы следствию.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители напомнили о недопустимости противоправного поведения в общественных местах. За нарушения предусмотрена ответственность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.