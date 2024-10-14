Байден: США готовы к переговорам с Россией о сокращении ядерных вооружений

США готовы к переговорам с Россией без предварительных условий

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил Джо Байден, его слова цитирует ТАСС .

«Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», — заявил американский лидер в связи с присуждением Нобелевской премии мира в 2024 году.

Премию получила организация Nihon Hidankyo. Она была основана в 1956 году людьми, пережившими бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут к ядерному конфликту, когда рассматривают возможность ударов ВСУ вглубь России дальнобойным оружием.