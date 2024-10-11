Нобелевскую премию мира присудили японским борцам с ядерным оружием

Японские борцы с ядерным оружием получили Нобелевскую премию мира в 2024 году, сообщает РБК .

Речь идет об организации Nihon Hidankyo. Она была основана в 1956 году людьми, пережившими бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Организация выступает за запрет применения ядерного оружия. Премию ей вручили за усилия по решению этого вопроса.

В частности, награду организация получила за работу, направленную на «достижение мира, свободного от ядерного оружия», а также «за демонстрацию того, что оно никогда не должно быть использовано вновь».

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили писательнице Хан Ган из Южной Кореи. Эксперты сочли ее произведения новаторскими и лирическими.