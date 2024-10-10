Нобелевскую премию по литературе присудили женщине

Писательница Хан Ган из Южной Кореи стала обладательницей Нобелевской премии по литературе за 2024 год. В комитете заявили, что в своих работах автор «противостоит историческим травмам и невидимым наборам правил» и обнажает «хрупкость человеческой жизни», сообщает Газета.ru .

Экспертное сообщество сочло, что в книгах Хан есть новаторской лирический стиль. У писательницы есть уникальное понимание связи между «телом и душой», заявили в комитете.

Хан Ган 53 года. В 1995 году свет увидел ее первый роман «Любовь каторжника». В 2016 году Хан получила Букеровскую премию за «Вегетарианку» — она стала первой из южнокорейских авторов, кто удостоился этой награды.

Нобелевскую премию по литературе начали вручать с 1901 года. За всю историю эту награду получили только 18 женщин.