Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, поощряя Киев бить американским оружием вглубь РФ, ведут к ядерному конфликту, сообщает РИА Новости.

«Я вынужден опять вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории», — сказал он в эфире «Первого канала».

По его словам, это дорога, которую США прокладывают к ядерному конфликту.

Ранее представитель Госдепа Штатов Мэтью Миллер заявил, что Киеву не нужно разрешение атаковать Россию оружием, произведенным Украиной самостоятельно. Так Миллер ответил на вопрос, могла бы РФ предотвратить удары по своей территории, если бы у Украины было разрешение на удары.

Что касается разрешения Госдепа США на применение Украиной своего оружия для атак вглубь России, это очередной блеф относительно вооружения, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.