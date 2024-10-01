Что касается разрешения Госдепа США на применение Украиной своего оружия для атак вглубь России, это очередной блеф относительно вооружения, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее представитель Госдепа Штатов Мэтью Миллер заявил, что Киеву не нужно разрешение атаковать Россию оружием, произведенным Украиной самостоятельно. Так Миллер ответил на вопрос, могла бы РФ предотвратить удары по своей территории, если бы у Украины было разрешение на удары.

«Что касается разрешения на применение оружия — это очередной блеф касательно вооружения. Оружие, о котором идет речь, используется под полным контролем американцев: они координируют операции, наводят цели и управляют всем процессом с использованием украинской территории. Начиная с поставок оружия и заканчивая его использованием, все осуществляется под управлением США, включая работу спутниковых систем GPS», — сказал Насонов.

Он добавил, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер явно усложняет международные отношения и преподносит их так, как это удобно американской стороне. Они игнорируют тот факт, что Украина на данный момент не является полноценным субъектом, способным принимать самостоятельные решения.

«Более того, этим заявлением они проигнорировали изменения в ядерной доктрине России, которая четко указывает на невозможность подобных действий без серьезных последствий. Таким образом, они повышают напряженность в отношениях, полностью исключая возможность мирного и справедливого урегулирования конфликта, утверждая, что истина только одна — американская», — заключил военный эксперт.