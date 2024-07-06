Байден похвастался журналисту своими достижениями

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Байден рассказал о «выигранном» противоборстве с Путиным

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС рассказал, что «остановил» российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

«Я парень, который сплотил НАТО… Я парень, который остановил Путина», — сказал Байден отвечая на вопрос о возможности возглавлять американскую администрацию еще один срок.

Байден также рассказал о своих дипломатических и финансовых успехах.

Ранее главе Белого дома посоветовали пройти медицинское обследование и опубликовать его результаты.