Байден похвастался журналисту своими достижениями
Байден рассказал о «выигранном» противоборстве с Путиным
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС рассказал, что «остановил» российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
«Я парень, который сплотил НАТО… Я парень, который остановил Путина», — сказал Байден отвечая на вопрос о возможности возглавлять американскую администрацию еще один срок.
Байден также рассказал о своих дипломатических и финансовых успехах.
Ранее главе Белого дома посоветовали пройти медицинское обследование и опубликовать его результаты.