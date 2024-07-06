Американский нейрохирург прокомментировал здоровье Байдена
Врач призвал Байдена пройти медицинский осмотр
Известный в США врач-нейрохирург Санджай Гупта призвал американского лидера Джо Байдена пройти медицинский осмотр, пишет газета «Известия» со ссылкой на CNN.
«Президенту следует рекомендовать пройти тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств», — сказал врач.
По словам специалиста, у Байдена появились сбивчивость изложения, потеря внимания, прерывистая речь и отсутствие мимики.
Он добавил, что итоги обследования должны стать достоянием общественности.
Ранее Байден заявил, что продолжит президентскую гонку.