Американский нейрохирург прокомментировал здоровье Байдена

Известный в США врач-нейрохирург Санджай Гупта призвал американского лидера Джо Байдена пройти медицинский осмотр, пишет газета «Известия» со ссылкой на CNN.

«Президенту следует рекомендовать пройти тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств», — сказал врач.

По словам специалиста, у Байдена появились сбивчивость изложения, потеря внимания, прерывистая речь и отсутствие мимики.

Он добавил, что итоги обследования должны стать достоянием общественности.

Ранее Байден заявил, что продолжит президентскую гонку.