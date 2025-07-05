Защитный вал демонтируют на пляжах Анапы

На пляжах Анапы демонтируют защитный вал. Работы ведут в направлениях со стороны села Витязево и от Лечебного пляжа рядом с Морпортом, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Такое решение оперштаб принял по двум причинам. Первая — на участке, где разберут вал, уже несколько месяцев не было выброса нефтепродуктов, от которых он защищал. Вторая — его нужно разобрать для завершения очистки пляжей, которая позволит закончить работы на берегу.

Вал уберут в три этапа: снимут и увезут полипропиленовые сети; выравняют вал с помощью фронтального погрузчика; специализированная техника просеет песок, уберет из него остаточный мусор и нефтепродукты.

Вал сохранят на одном участке — в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин. Там продолжают работать водолазы. Они собирают мазут неподалеку от берега. При этом запрет на купание в Анапе до сих пор сохраняется.

Экологическая катастрофа произошла во время сильного шторма, когда затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме около 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам Росприроднадзора, ущерб окружающей среде превысил 84,9 миллиарда рублей.