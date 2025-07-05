Тырит шоколадки: звезду «Дома-2» Александра Гобозова обвиняют в кражах из «Дикси»

Звезду скандального проекта «Дом-2» Александра Гобозова обвиняют в систематических кражах из супермаркета «Дикси» в Павловском Посаде. Теперь информация получила огласку, потому что коллектив супермаркета решил опубликовать видеозаписи в Сети, сообщает Mash .

По словам сотрудников магазина, Гобозов вместе с женой Светланой посещает супермаркет, набирает продукты, но на кассе самообслуживания оплачивает только часть из них. Многочисленные факты воровства йогуртов и шоколадок подтверждены камерами наблюдения.

Однажды семейную парочку пришлось догонять и просить вывернуть пакеты и оплатить продукты. При этом Гобозов свою вину не признает. Он отметил, что похожая ситуация была, но они попросту «не пикнули» часть товара. Когда паре сделали замечание, они не устраивали побег, а спокойно все оплатили.

Гобозовы считают, что на них намерено клевещет кассир «Дикси». Якобы она давно ненавидит знаменитость — со времен проекта «Дом-2». Семья подала заявление в полицию о клевете. При этом сам Гобозов отсидел 1,5 года в тюрьме за разбойное нападение. В ноябре этого года он вышел по УДО.