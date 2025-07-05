Дихроскопы и дуотестеры: как отличить бриллиант от фианита

Руководитель товарного направления «585*ЗОЛОТОЙ» Анна Лисовец рассказала, как отличить бриллиант от фианита. По ее словам, сделать это практически невозможно, сообщает «Лента.ру» .

Лисовец подчеркнула, что визуально отличить камни не получится из-за их одинакового блеска. Важные параметры — свет и чистота, они влияют на восприятие камня, но даже здесь характеристики бриллианта и фианита могут совпадать.

«Оба камня обычно бесцветные или имеют легкий оттенок, который в обычных условиях практически не виден», — пояснила эксперт.

Также она добавила, что оба камня запотевают одинаково и царапают стекло. Более того, проверка под УФ-лампой также не дает стопроцентной гарантии. И бриллиант, и фианит могут флуоресцировать или вообще не светиться.

Для точной проверки нужны специальные инструменты и увеличительные приборы — дихроскоп, дуотестер и тепловой детектор. Различия кроются в очень мелких деталях — твердости, преломлении света, характере искр и теплопроводности.