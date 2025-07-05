Задержанного главу Карабудахкентского района Дагестана доставили из зоны СВО

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, задержанный по подозрению в мошенничестве, был доставлен в Республику Дагестан из зоны СВО, сообщает РИА Новости .

«Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане», — заявили в правоохранительных органах региона.

О задержании Махмуда Амиралиева стало известно в субботу. Главу Карабудахкентского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, Амиралиев мог украсть более 56 млн рублей на контракте по строительству водопровода. Возбуждено уголовное дело.

Как в своем Telegram-канале отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, 3 недели назад Махмуд Амиралиев подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Чиновник проходил военную службу на территории Запорожской области.