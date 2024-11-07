Байден объяснил поражение Харрис на выборах «чрезвычайными обстоятельствами»

Американский лидер Джо Байден высказался о поражении представительницы Демократической партии США Камалы Харрис на президентских выборах. Он считает, что это произошло из-за «чрезвычайных обстоятельств», сообщает «Лента.ру» .

«Ей пришлось вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Так Байден напомнил, что Харрис вступила в предвыборную гонку намного позже. Президент подчеркнул, что она будет и дальше оставаться у власти, бороться «с решимостью и радостью».

Харрис поздравила с победой на президентских выборах США своего соперника — республиканца Дональда Трампа. Она подчеркнула важность мирной передачи власти и отметила, что продолжит борьбу в судах и общественных пространствах.

В Демократической партии США назвали виновными в поражении Харрис в президентской гонке экс-главу Белого дома Барака Обаму и бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Неназванный источник в окружении Байдена утверждает, что именно они настаивали на смене кандидата в президенты США от Демпартии.