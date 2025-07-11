Трамп: в понедельник будет важное заявление по России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник сделает важное заявление по России, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — отметил он.

При этом президент США не стал раскрывать подробности планируемого заявления.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует применять поставки военной помощи для Украины в качестве рычага давления на главу страны Владимира Зеленского. Так его могут принудить подписать соглашение по завершению конфликта с Россией.