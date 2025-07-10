Focus: Трамп собирается давить на Зеленского, угрожая уменьшением помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует применять поставки военной помощи для Украины в качестве рычага давления на главу страны Владимира Зеленского. Так его могут принудить подписать соглашение по завершению конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал немецкого журнала Focus.

Дональд Трамп собирается усадить Украину за стол переговоров. Передача вооружений может использоваться президентом США как сигнал президенту России Владимиру Путину о готовности заключить сделки.

Глава Соединенных Штатов длительное время применяет поставки вооружений как разменную монету. Приостановка их передачи могла быть сделана, чтобы показать — Трамп решительный антикризисный менеджер.

В Focus отмечают, что президент США любит создавать, а потом решать кризисные ситуации. Однако уловки главы Соединенных Штатов против Путина бессмысленные.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп будет использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве секретного оружия против экономики РФ. Он участвовал в торговой войне Соединенных Штатов против Китая.