Telegraph: Трамп будет использовать Бессента в виде секретного оружия против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается использовать министра финансов США Скотта Бессента как секретное оружие в отношении экономики РФ. Чиновник такой же «разрушитель и нестандартный мыслитель», как и глава страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал британского СМИ The Telegraph.

Бессент — талантливый экономист, работавший на Уолл-стрит. Во время торговой войны Трампа и КНР чиновник был одним из ключевых фигурантов.

Бессент готов идти на риск. Он использует в борьбе уязвимости противника.

Ранее Бессент говорил, что с 1 августа США возобновят таможенные сборы для государств, которые не проявили активности в торговых обсуждениях. Соответствующие уведомления получат около сотни государств.