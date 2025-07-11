Трамп: НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие
Американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО заплатит за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.
«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идёт в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине — прим. ред.), и НАТО платит за это оружие», — заявил он.
По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце.
В начале июля Politico сообщил о приостановке поставок зенитных ракет и других боеприпасов из-за истощения складов Пентагона. Однако уже 7 июля Трамп заявил, что не санкционировал это решение, и пообещал Киеву новые партии оружия, «прежде всего оборонительного». В Минобороны США подтвердили эти планы.