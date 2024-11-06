CNN: Демократы нашли виновных в поражении Харрис

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Обаму и Пэлоси назвали виновными в поражении Харрис

В Демократической партии США назвали виновными в поражении Камалы Харрис в президентской гонке экс-главу Белого дома Барака Обаму и бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Неназванный источник в окружении Джо Байдена утверждает, что именно Обама и Пэлоси настаивали на смене кандидата в президенты США от Демпартии.

«Байден остается единственным кандидатом, победившим Трампа (на выборах в 2020 году — ред.), а его в очередной раз вышвырнули», — цитирует телеканал слова чиновника.

Есть и иная точка зрения — поражение демократов на выборах вызвано «глубокой непопулярностью» Байдена, сказано в публикации.

При голосовании на выборах президента США 5 ноября 2024 года республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и одерживает победу в президентской гонке в США.