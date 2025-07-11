На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что провал дипломатии американского президента Дональда Трампа и его более агрессивная риторика в сторону России приведут к поражению киевского режима, сообщает РИА Новости .

По его словам, он не смог наладить отношения с Москвой, как обещал.

«Его (Трампа. — прим. ред.) будут считать президентом, который проиграл Украину, и ему некого винить кроме себя самого за тот бардак, в котором он оказался», — отметил профессор.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возможные неожиданные шаги в отношении Москвы. Во время заседания кабинета он заявил, что хочет «устроить маленький сюрприз», не уточнив конкретных деталей.