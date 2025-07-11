Старовойт в прощальном сообщении в чате Минтранса написал «честь имею»

Бывший министр транспорта Романт Старовойт написал прощальное сообщение после своей отставки в общий чат Минтранса, сообщает « Коммерсант ».

«Он написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: „Честь имею“, — говорится в сообщении.

Новости о гибели Романа Старовойта появились 7 июля. Основная версия смерти — самоубийство. За несколько часов до того, как Следственный комитет официально подтвердил гибель Старовойта, его уволили с должности министра транспорта России. СМИ писали, что на политика дали показания в рамках коррупционного дела.

Труп бывшего министра нашли у парковки в подмосковном Одинцово. У Старовойта, по данным журналистов, было огнестрельное ранение головы.