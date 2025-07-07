Романа Старовойта могли посадить в колонию на 20 лет в рамках уголовного дела

Экс-министра транспорта России и губернатора Курской области Романа Старовойта могли посадить в колонию на срок до 20 лет в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 160 («Растрата»). Об этом сообщает SHOT .

Бывший заместитель Старовойта в период губернаторства того в Курской области, а затем следующий руководитель региона, Алексей Смирнов, предположительно, сказал, что действовал, в том числе по указанию экс-главы Минтранса РФ. Сам Смирнов находится под арестом.

Старовойт совершил самоубийство в автомобиле Tesla в подмосковном Одинцове. Сегодня утром президент России Владимир Путин уволил его с должности министра транспорта РФ.

Чиновника могли подозревать в причастности к нарушениям при строительстве фортификаций. Против него дали показания два чиновника.

Старовойт занимал должность губернатора Курской области с 16 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года был министром транспорта РФ.