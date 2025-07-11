Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Тульскую область

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Украинские беспилотники атакуют Тульскую область. По словам местных жителей, в небе слышны взрывы и звуки, похожие на БПЛА, сообщает Mash .

По словам очевидцев, первые звуки были слышны около 2:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы.

Всего в области раздалось более 5 взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны.

Ранее в Тульской области жители Новомосковска и прилегающих поселков сообщали о мощных хлопках в небе — в некоторых домах ощущалась вибрация стекол.