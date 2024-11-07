Харрис в первой после поражения речи пообещала мирную передачу власти

Камала Харрис впервые после дня голосования появилась на публике

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые после дня голосования появилась на публике, выступив в Университете Говарда в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

Харрис признала проигрыш своему оппоненту Дональду Трампу и пообещала «мирно передать власть» избранному президенту страны.

Действующий вице-президент уточнила, что признает поражение в ходе электоральной кампании. При этом политик пообещала «продолжить борьбу за будущее Америки».

Ранее Харрис и Джо Байден поздравили республиканца Дональда Трампа с победой.

Трамп набрал необходимое для победу количество голосов выборщиков при голосовании 5 ноября 2024 года.