Неназванный чиновник из Белого дома заявил изданию Axios, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский — это монстр, которого создали США. Он начал выходить за рамки допустимого, потому что привык к поддержке, сообщает РИА Новости .

«Мы создали монстра из Зеленского», — заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что Европа, которая явно помешана на американском президенте Дональде Трампе, дает Зеленскому плохие советы. При этом европейские страны не намерены вводить на Украину свои войска.

Трамп настолько сильно разозлился на Зеленского, что готов был лишить Киев военной помощи. Главу США не устроили действия политика во время мирных переговоров с РФ. В первую очередь украинский лидер отказался от первоначального вида сделки по редкоземельным ресурсам страны.

Ранее New York Times сообщали, что среди приближенных к американскому президенту политиков остается все меньше «друзей» Зеленского. Негативные настроения в отношении Киева в Белом доме появились давно.