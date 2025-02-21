Трамп разозлился на Зеленского и хотел лишить Украину военной помощи

Axios: Трамп от злости на Зеленского хотел прекратить поставки помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп настолько сильно разозлился на украинского коллегу Владимира Зеленского, что готов был лишить Киев военной помощи. Главу США не устроили действия политика во время мирных переговоров с РФ, рассказали Axios чиновники, сообщает РИА Новости .

Злость у Трампа вызвали три действия Зеленского. В первую очередь он отказался от первоначального вида сделки по редкоземельным ресурсам Украины.

Во-вторых, Зеленский раскритиковал переговоры делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. В-третьих, президент Украины сказал, что Трамп принимает решения, поддавшись дезинформации.

Ранее New York Times писала, что среди приближенных к американскому президенту политиков остается все меньше «друзей» Зеленского.