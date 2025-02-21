Трамп разозлился на Зеленского и хотел лишить Украину военной помощи
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Американский президент Дональд Трамп настолько сильно разозлился на украинского коллегу Владимира Зеленского, что готов был лишить Киев военной помощи. Главу США не устроили действия политика во время мирных переговоров с РФ, рассказали Axios чиновники, сообщает РИА Новости.
Злость у Трампа вызвали три действия Зеленского. В первую очередь он отказался от первоначального вида сделки по редкоземельным ресурсам Украины.
Во-вторых, Зеленский раскритиковал переговоры делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. В-третьих, президент Украины сказал, что Трамп принимает решения, поддавшись дезинформации.
Ранее New York Times писала, что среди приближенных к американскому президенту политиков остается все меньше «друзей» Зеленского.