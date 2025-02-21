Среди людей, которые приближены к американскому президенту Дональду Трампу, остается все меньше «друзей» главы Украины Владимира Зеленского. Негативные настроения в отношении Киева в Белом доме появились давно, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, сообщает газета « Известия ».

Многие политики в правительстве США считают, что на Украине необходимо провести выборы. После этого в стране должно появиться новое руководство.

Другой источник негативно относится к Зеленскому из-за запрета на деятельность канонической церкви на Украине. Он также посоветовал президенту как можно скорее уезжать во Францию.

Ранее Трамп заявил о том, что на Украине нужно провести выборы главы государства.