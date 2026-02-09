Андрей Воробьев пожелал врип главы Реутова Алексею Ковязину успехов в работе

«У Алексея Станиславовича заметный опыт работы, и он уроженец Реутова, он и в Балашихе работал. Хочу пожелать вам успехов. Город известный, несмотря на свои компактные размеры, с высокой плотностью населения. Очень надеемся, что с вашим руководством и с вашей командой он будет меняться и радовать жителей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор провел рабочую встречу с врип главы Реутова. Воробьев обсудил с Ковязиным приоритетные задачи, которые стоят перед муниципалитетом — от уборки территории от снега до реализации проектов социальной инфраструктуры.

«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране. Поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации, знаю, что практикуете выездные администрации», — сказал губернатор.

