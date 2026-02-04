Воробьев поручил врип главы Реутова находиться в постоянном контакте с жителями

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с с временно исполняющим полномочия главы городского округа Реутов Алексеем Ковязиным заявил, что властям крайне важно находиться в постоянном контакте с жителями и оперативно реагировать на их обращения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам Воробьева, необходимо чувствовать настроение жителей, а для этого надо постоянно общаться с ними. Он попросил врип главы быть в постоянной коммуникации с населением.

«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране. Поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации, знаю, что практикуете выездные администрации», — сказал губернатор.

По словам Ковязина, жители наиболее часто интересуются вопросами, которые касаются образовательных и медицинских учреждений. Врип главы отметил, что находится с населением в постоянной коммуникации. В этом году он провел первую выездную администрацию, где обсуждали вопросы социальной сферы.

Строительство школ и детсадов

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Реутове за последние 5 лет построили новую школу. Также возвели два детсада, еще два — отремонтировали. В данный момент идет строительство учебного корпуса СОШ № 4 на 750 мест, а в следующем году начнется ремонт школы № 3.

«У нас нет дефицита мест ни в школах, ни в детсадах. Все вопросы, связанные с устройством туда детей, решаем на месте», — сказал врип г. о. Реутов.

Всего в округе более 11,5 тыс. школьников. Детские сады посещают свыше 5,7 тыс. малышей.

Здравоохранение

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

За последние 3 года в Реутове по просьбам жителей были открыты новый корпус городской поликлиники № 1 с дневным стационаром и поликлиника на 750 посещений в смену на Юбилейном проспекте. Отремонтирован фасад в старом здании городской поликлинике № 1 на улице Гагарина.

Обновлены детское поликлиническое отделение городской поликлиники № 2 и фасад хирургического и терапевтического корпусов. Кроме того, открыто отделение реабилитации на 15 коек с новейшим оборудованием.

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Реутове активно модернизируют коммунальную инфраструктуру. Сейчас город обеспечивают теплом 9 котельных, действует 39 центральных тепловых пунктов. Почти везде есть датчики, данные от которых в онлайн-режиме отслеживает единая диспетчерская.

По госпрограмме за последние 2 года отремонтировано более 3 км теплосетей, в 2026 году обновят еще 2,2 км. Также заменят оборудование на двух источниках теплоснабжения: котельную № 1 (она обслуживает 59 МКД, 9 соцобъектов, 23 тыс. жителей) в III квартале, котельную № 5 (54 МКД, 11 соцобъектов, 29 тыс. человек) — в IV квартале.

Выполнен заметный объем в рамках инвестпрограммы. В 2025 году отремонтировано 10 ЦТП, в этом и следующем годах планируется еще два. Перемены коснутся более 86 тыс. жителей.

Модернизируются системы водоснабжения и водоотведения. В 2025 году была реконструирована насосная станция на ВЗУ № 9, которая обслуживает 52 тыс. жителей. В этом году намечено реконструировать КНС (канализационную насосную станцию) № 10 и 1,3 км сетей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.