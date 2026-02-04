Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Реутова Алексеем Ковязиным

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с временно исполняющим полномочия главы городского округа Реутов Алексеем Ковязиным и обсудил с ним приоритетные задачи, которые стоят перед муниципалитетом — от уборки территории от снега до реализации проектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев попросил врип главы рассказать, как сейчас обстоят дела в муниципалитете.

«Алексей Станиславович, вы исполняете обязанности главы очень важного городского округа, нашего наукограда — Реутова. Расскажите, как обстоят дела, как муниципалитет проходит зимний период, какие проекты будут реализованы в 2026 году. Вы уже не первый год здесь работаете, хорошо знаете специфику округа», — сказал Андрей Воробьев.

По словам врип главы, одним из актуальных вопросов в настоящее время является уборка снега на дорогах и во дворах. Он отметил, что в Реутове применяется в этих целях большое количество техники, задействовано много работников.

Ковязин напомнил, что в регионе, в том числе в Реутове, прошли два сильных снегопада. В городском округе с начала года для устранения последствий разгула стихии было привлечено свыше 100 единиц техники, 54 — малой механизации и более 700 человек.

«Первый снегопад пришелся на январские праздники, мы создали штаб, который позволил нам сразу собрать нужные силы и средства. После этого в ежедневном режиме мониторили территорию, проверяли состояние дворов, проезжей части», — сказал Ковязин.

