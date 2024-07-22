Американцы за считаные часы собрали круглую сумму на кампанию Камалы Харрис

ActBlue: в США за 5 часов собрали свыше 27 млн долларов на кампанию Харрис

Граждане США за 5 часов собрали 27,5 миллионов долларов на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис после того, как действующий глава государства Джо Байден снялся с президентской гонки . Такая информация приведена на платформе для денежных сборов ActBlue, сообщает «Царьград» .

Деньги перечислены на расходы предвыборной кампании кандидата Харрис. В ActBlue также утверждают, что рядовые американцы воодушевлены поддержкой вице-президента, которая на выборах выступает представительницей демократического лагеря.

Харрис уже заявила о твердом намерении выиграть президентскую гонку. По словам вице-президента, она «делает все, что в силах, чтобы победить (Дональда — ред.) Трампа».

В свою очередь республиканец и экс-президент США Дональд Трамп убежден, что ему не составит труда выиграть грядущие выборы и вновь вернуться в Овальный кабинет.