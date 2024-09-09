Александр Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Фото - © Сайт Кремля
Нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы Северной столицы, сообщает ТАСС.
Выдвиженец от партии «Единая Россия» набрал 59,80% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней.
Из данных онлайн-табло ЦИК РФ следует, что Максим Яковлев от ЛДПР набрал 18,34%. Павел Брагин из «Зеленых» — 11,79%, а Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» — 8,06%.
Также стало известно, что врио губернатора Кузбасса Илья Середюк победил на выборах главы региона с 78,38% голосов после обработки 100% протоколов.
Ранее действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы, набрав 78,14% голосов.