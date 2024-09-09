Врио губернатора Кузбасса Середюк побеждает на выборах главы региона

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Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк побеждает на выборах главы региона с 78,38% голосов после обработки 100% протоколов по данным ЦИК РФ.

Ранее действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы, набрав 78,14% голосов.

В выборах также победили Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Дмитрий Демешин в Хабаровском крае, Андрей Турчак победил на выборах главы Республики Алтай с 74,09%.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.