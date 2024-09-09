Действующий губернатор Оренбургской области победил на выборах с 78,14%

Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер набирает 78,14% на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Ранее в выборах победили Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Дмитрий Демешин в Хабаровском крае.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.