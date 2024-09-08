Действующий губернатор Сахалинской области победил на выборах с 80,79%

сегодня в 22:41

В регионе подсчитаны 100% протоколов. Лимаренко набрал 80,79%.

Второе место занимает Павел Ашихмин, набравший 7,56% голосов, третье — Роман Веденеев (7,41%).

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных поводов, которые могли бы дискредитировать выборы в ходе Единого дня голосования

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.