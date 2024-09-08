Действующий губернатор Сахалинской области победил на выборах с 80,79%
Лимаренко побеждает на выборах губернатора Сахалинской области
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона, указывают данные ЦИК.
В регионе подсчитаны 100% протоколов. Лимаренко набрал 80,79%.
Второе место занимает Павел Ашихмин, набравший 7,56% голосов, третье — Роман Веденеев (7,41%).
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных поводов, которые могли бы дискредитировать выборы в ходе Единого дня голосования
В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.