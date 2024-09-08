В ЦИК заявили об отсутствии серьезных поводов, дискредитирующих выборы

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Памфилова: нет никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы во время ЕДГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных поводов, которые могли бы дискредитировать выборы в ходе Единого дня голосования (ЕДГ), сообщает РИА Новости .

«Мы хотели разобрать конкретные фейки, опровергать информацию, ложную, дискредитирующую выборы», — сказала Памфилова.

Однако, по словам главы Центризбиркома, были зафиксированы лишь «незначительные вещи, на которые не стоит тратить время».

Ранее председатель ЦИК заявила о массовой хакерской атаке на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за время проведения выборов в России.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.