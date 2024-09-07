В ЦИК заявили о многочисленных хакерских атаках за время выборов

сегодня в 18:27

Памфилова: за время выборов заблокировали более 4,6 тыс. атак на портал ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о массовой хакаской атаке на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за время проведения выборов в России, сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

«С начала голосования было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что большинство кибератак затронули портал голосования. Еще с несколькими десятками атак столкнулся портал наблюдения.

Глава ЦИК добавила, что средства защиты заблокировали около 100 тыс. потенциально опасных воздействий, из них 232 супервысокого уровня. При этом DDoS-атак зафиксировано не было.

Как сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, столичная система ДЭГ отразила 180 DDoS-атак с более чем 2,5 тыс. IP-адресов с начала выборов. Система работает штатно.