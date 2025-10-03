сегодня в 23:41

Al Araby: ХАМАС ответило на предложение США о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение американского президента Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал Al Araby.

Предложение Трампа предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел умерших.

«ХАМАС представил посредникам свой ответ на план Трампа, в нем движение высоко оценило усилия президента Трампа и попросило разъяснений по нескольким пунктам», — рассказали источники.

Администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.

Согласно инициативе американского президента Дональда Трампа, в секторе Газа планируется организовать особую экономическую зону, которая предоставит преференциальный режим странам-участницам проекта.