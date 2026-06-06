сегодня в 18:57

Гендиректор News Media Holding Иксанов сравнил блогеров и журналистов на ПМЭФ

Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов сравнил блогеров и журналистов в ходе своего выступления на сессии «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

В дискуссии поднимались темы трансформации медиапотребления и изменения роли журналистов и создателей контента в цифровую эпоху.

По его словам, сегодня различия между традиционной журналистикой и блогингом становятся все менее заметными. Журналисты и авторы цифрового контента работают на одну цель — привлечение и удержание внимания аудитории.

«Мы постепенно движемся в одну точку. Блогеры заимствуют инструменты классических медиа, а журналисты активно используют форматы, которые появились в цифровой среде. В итоге все занимаются одним и тем же — пытаются заинтересовать аудиторию и завоевать ее внимание», — отметил Иксанов.

Гендиректор News Media Holding отметил, что отдельную роль в медиаиндустрии отводят искусственному интеллекту. Современные технологии существенно расширяют возможности редакций и создателей контента, однако не способны заменить человеческий креатив.

Он добавил, что в условиях новой медиареальности профессиональный журналист должен обладать широким кругозором, качественным образованием и умением работать в различных форматах. Сегодняшний специалист должен одинаково свободно выступать перед камерой, использовать нейросети, разрабатывать креативные идеи и находить уникальные истории.

Помимо этого, участники сессии обсудили влияние больших данных и ИИ на рекламные коммуникации, развитие новых медиаплатформ и трансформацию моделей взаимодействия бизнеса с аудиторией в условиях цифровой экономики.

Модератором сессии выступила первый зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

Участниками сессии стали директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов, гендиректор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков, директор по стратегии АО «Национальная медиагруппа» Дмитрий Пашутин, старший аналитик Global Economic Indicator Райан Перкинс, управляющий директор ООО «Дзен.Платформа» Александр Толокольников, издатель и управляющий директор Ostdeutsche Medienholding Хольгер Фридрих.

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