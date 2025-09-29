Белый дом анонсировал партнерство для создания стабилизационных сил в Газе

Администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме, пишет РИА Новости .

Согласно инициативе американского президента Дональда Трампа, в секторе Газа планируется организовать особую экономическую зону, которая предоставит преференциальный режим странам-участницам проекта.

Предложенный план также включает возможность амнистии для представителей ХАМАС при условии их согласия на разоружение и мирное сосуществование.

Ранее Трамп присутствовал при телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Нетаньяху извинился перед катарским коллегой за удар по лидерам ХАМАС в Дохе в первой половине сентября 2025 года.

