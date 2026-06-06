Россиянка шесть часов просидела в тюрьме вместе с проститутками в Мексике

Россиянка шесть часов просидела в тюрьме вместе с проститутками в Мексике. Девушку приняли за нелегалку, сообщает SHOT .

18-летняя Анастасия из Санкт-Петербурга отправилась в Мексику по приглашению модельного агентства. Однако на паспортном контроле мексиканские пограничники стали задавать россиянке вопросы о цели визита. Настя растерялась, ведь у нее была туристическая виза, а не рабочая.

По плану девушку должны были встретить представители агентства и отвезти домой, но она не смогла четко рассказать всю историю. Подозрительное поведение Насти насторожило сотрудников аэропорта, которые ее задержали.

У россиянки забрали телефон и личные вещи, а затем в тюремную камеру к проституткам. Лишь через два часа Насте разрешили связаться с матерью, которая поиск модельного агентства, чтобы подтвердить цель визита.

Девушка утверждает, что следующие четыре часа ушли на допросы и проверку документов. Настя доказывала, что приглашение модельного агентства реальное. В итоге модели поверили и отпустили.

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