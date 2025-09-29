Премьер Катара получил извинения от Нетаньяху за удар по лидерам ХАМАС в Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в присутствии американского президента Дональда Трампа из Белого дома позвонил министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и принес извинения за удар по лидерам ХАМАС в Дохе, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за то, что Израиль нарушил суверенитет страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения в Дохе. Речь идет об атаке, совершенной еще 9 сентября 2025 года.

Трамп присутствовал при телефонном звонке Нетаньяху своему катарскому коллеге. Израильский лидер в том числе выразил сожаление, что в ходе удара погиб сотрудник службы безопасности Катара.

Ранее в Израиле сообщили, что самостоятельно провели операцию по ликвидации лидеров ХАМАС в Дохе. Позднее глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что страна поддержит любые действия Катара в отношении Израиля, направленные на защиту суверенитета. Он заявил, что безопасность государств едина.

