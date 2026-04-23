46 анкеров попали под новые антироссийские санкции ЕС

Евросоюз добавил в «черный список» 46 танкеров в рамках 20-го пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

Санкции предусматривают «ограничение возможности России приобретать танкеры», как говорится в заявлении эстонского ведомства. Еще они запрещают европейским компаниям «оказывать услуги для ледоколов и СПГ-танкеров».

Всего новые ограничения коснулись 117 физлиц и 60 юридических лиц. Также ЕС ввел механизм запрета на экспорт подсанкционных товаров в третьи страны и расширил запрет на вещание на структуры, распространяющие контент попавших под рестрикции СМИ.

Представители ЕС уже начали разрабатывать новые санкции.

Также глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа в будущем хочет усилить меры по ограничению доходов РФ от энергоносителей. В планах у нее введение полного запрета на морские перевозки отечественного «черного золота» и нефтепродуктов.

