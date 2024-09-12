Звезду фильма «Первый учитель» Аринбасарову госпитализировали в Подмосковье

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Известную российскую актрису и первую жену режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского Наталью Аринбасарову госпитализировали в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

​Несколько дней назад Наталья Утевлевна упала и сильно ударилась животом, занимаясь домашними делами на своей даче в подмосковной Истре. Сначала звезда фильма «Первый учитель» не придала этому значения, однако затем боли начали усиливаться.

Накануне заслуженную артистку РСФСР доставили в больницу. В ближайшее время актрисе предстоит комплексное медицинское обследование.

Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали в столичную больницу. Врачи диагностировали у артиста нестабильную стенокардию.