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112: актера Бориса Щербакова госпитализировали в больницу в Москве

Во вторник вечером актера Бориса Щербакова госпитализировали в столичную больницу, сообщается на Telegram-канале « 112 ».

Состояние артиста оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали у Щербакова нестабильную стенокардию.

Отмечается, что Борису Васильевичу стало плохо еще днем. Он пожаловался на боли в области сердца. Приехавшие на вызов медики провели терапию дома и доставили актера в больницу.

Борис Щербаков — популярный советский и российский актер. Он снимался в таких кинолентах, как «Марш Турецкого», «Сыщики», «Солдаты», «Грозовые ворота».