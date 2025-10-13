Журналиста Владимира Кара-Мурзу* объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который был освобожден из колонии летом прошлого года в рамках обмена с Западом, сообщает ТАСС .

Такая информация появилась в базе розыска министерства.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В августе 2024 президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании политзаключенных, в том числе журналиста Владимира Кара-Мурзы*. Всех их обменяли на россиян, которые находились в иностранных тюрьмах. Позднее Кара-Мурза* заявил, что ни он, ни другие участники обмена не подписывали прошения о помиловании у Путина

* Признан в РФ иностранным агентом.

