Кара-Мурза* и Яшин* не подписывали прошения о помиловании у Путина

Владимир Кара-Мурза* на пресс-конференции в немецком Бонне заявил, что ни он, ни другие участники обмена не подписывали прошения о помиловании у президента РФ Владимира Путина.

Политик сообщил, что у него «не спрашивали согласия на обмен».

«Тем не менее, мы сидим здесь (в Германии - ред.), поскольку указы были подписаны», — сказал Кара-Мурза*, добавив, что его и других политзаключенных «вывезли из России по внутренним паспортам».

Яшин* также добавил, что никогда «не соглашался на обмен и хотел оставаться в России».

«То, что со мной произошло, я не рассматриваю как обмен. Я рассматриваю это как незаконное выдворение из России не по моей воле. Больше всего мне хочется вернуться домой», — сказал он.

*признаны в РФ иностранными агентами.